F1︱陸奇尼意大利站搶頭位 賀法拉利成立75周年 (23:49)

由於舉行意大利站的蒙札賽道直路多利爬頭,包括韋斯塔本在內的9名車手無懼「食罰格」,選擇更換引擎部件,當中只換內燃機的韋斯塔本會改為第4起步,另一法拉利車手辛尼斯、平治「黑帝」咸美頓和艾法托利日籍二年生角田裕毅更換零件較多則排最後。威廉士車手艾邦在排位賽前證實盲腸炎,取而代之、首戰F1的後備車手迪菲斯,最終力壓隊友拉迪菲排第13,今晚更會以第8名起步。

另一方面,法拉利車廠主席John Elkann接受訪問,稱「紅軍」雖陷15年錦標荒,但仍會支持現任車隊領隊賓洛圖,豪言會4年內重奪世界冠軍。賓洛圖則就日前取笑角田裕毅的英文姓名,諧音像海嘯,諷刺對方時常撞車的言論道歉。

其他報道:英女王駕崩︱與足壇關係密切 破天荒請阿仙奴訪白金漢宮成一時佳話

其他報道:七欖︱港隊世盃碗賽4強不敵烏干達 明轉戰名次賽

其他報道:田徑︱程小雅為戰友挑戰新距離成功感鼓舞 楊文蔚滿意膝傷康復進展

其他報道:美網︱黃澤林力戰近兩小時反負 美網青年組男單4強止步 下周為港戰台維斯盃

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!



Negatives:

- Missing out on what looks like a strong weekend for us

- Pain



Positives

- Weight reduction for Singapore

- Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W