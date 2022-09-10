英女王駕崩︱與足壇關係密切　破天荒請阿仙奴訪白金漢宮成一時佳話 (22:53)

國際足協（FIFA）會長恩范天奴在伊利沙伯二世駕崩後撰文悼念道：「伊利沙伯二世女王的離世，是足球、我們的社會及這世界的巨大損失。在我們這項運動，英女王出現在英格蘭最值得驕傲的足球時刻，她一生一直支持着足球。」

事實上，英國王室一直支持現代足球發展，在全球歷史最悠久的英格蘭足總盃，王室亦幾乎每屆派成員擔任決賽頒獎嘉賓，伊利沙伯二世亦在1955年起多次出席，為冠軍隊頒發獎盃。1966年於英格蘭主辦世界盃，她更見證球隊首奪冠軍，並親自頒發雷米金盃予隊長卜比摩亞。

踏入90年代，英格蘭足球踏入超級聯賽的新時代，阿仙奴在法國籍教頭雲格接掌後踢出悅目足球，有傳深得伊利沙伯二世歡喜。2006年，阿仙奴由高貝利球場搬至酋長球場，原本承諾出席新球場開幕儀式的伊利沙伯二世，最終因健康原因缺席，由菲臘親王代為出席。

為了彌補遺憾，英女王翌年破天荒邀請了阿仙奴全隊上下到訪白金漢宮，過程更由英媒記錄下來，成為一時佳話，亦是歷來唯一曾獲邀訪宮的職業球隊。時任阿仙奴中場的西班牙前國腳法比加斯，事後受訪時表示：「英女王說自己一直有看足球賽，更稱是阿仙奴球迷呢！」而現於FIFA任職的雲格，昨亦公開悼念道，「我在英國球壇待了近26年，曾與英女王有兩次見面，一次在溫莎堡，一次是白金漢宮，都是令人難忘的時刻。她獲得不同界別及政見的人致敬，這足以證明她對世界的意義」。

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