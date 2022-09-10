美網︱艾卡拉斯偕魯迪分途闖男單決賽　演攻防戰爭新世一 (21:01)

艾卡拉斯自16強起，面對前冠軍施歷及意大利新星史拿均要打足5盤，今早面對主場「黑馬」堤亞科亦不例外，3仗作戰超過13小時。過去的大滿貫冠軍中，只有1992年美網的艾堡及1997年法網的古爾頓，晉級過程曾有3場需動用決勝盤，但19歲的艾卡拉斯賽後稱不擔心體能會影響決賽發揮，反而背負爭取世界第一的重擔，令他感到壓力，「在一場大滿貫決賽，我需要盡力控制緊張神經。就如每次賽前我都說，享受每場比賽，看看最後結果如何。」

至於昨在4強頭場出戰的魯迪，以盤數3：1擊退卡查諾夫，繼法國公開賽後，再次殺入大滿貫決賽，他直言在巴黎紅土場不敵拿度後，曾懷疑自己能否再挑戰冠軍，但今次重返決賽，經驗是他較決賽新丁艾卡拉斯的優勢：「獎盃作佈景，在各界名人面前打球，都是全新的經驗，希望這幫助到我準備。」

外國傳媒及博彩網普遍看好艾卡拉斯捧盃兼榮登「世一」，指出其正手抽擊旋轉雖不及師兄拿度，但球速更快，更適合美網等硬地賽事，移動腳步等也無可挑剔，在3月的邁阿密大師賽決賽，亦直落兩盤贏魯迪。

不過，艾卡拉斯近仗不時在領先下被對手逼至決勝局反勝而失盤，顯示他在關鍵分處理仍有不足。反觀以穩行先的魯迪，今屆即使在自己主守的分數上，得分率仍超四成，對卡查諾夫曾有一球爭持55板後得分，可見拉鋸戰對體格較強的艾卡拉斯亦未必有利。

另外，男雙頭號種子、英美拍檔沙斯貝利及拉姆，在決賽以7：6、7：5擊敗2號種子施古斯基/古洛夫，成為公開賽年代第2個組合衛冕美網男雙。

相關報道：美網︱黃澤林力戰近兩小時反負 美網青年組男單4強止步 下周為港戰台維斯盃

其他報道：田徑︱程小雅為戰友挑戰新距離成功感鼓舞 楊文蔚滿意膝傷康復進展