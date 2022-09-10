田徑︱程小雅為戰友挑戰新距離成功感鼓舞　楊文蔚滿意膝傷康復進展 (17:52)

競走香港紀錄保持者程小雅年初因大腿內側訓練過勞受傷，今夏未能出戰田徑世界賽，但續希望增程挑戰35公里競走，預計本月尾開始體院內做模擬高原訓練，11月赴澳洲初試訓練成果。35歲的小雅指對比20公里，新分項速度要求較低，「新訓練規律，對身體負荷與恢復比較好」，適合年紀大的運動員。她指不少實力相近的對手轉項後獲不俗成績：「有（西班牙隊）對手之前在世界賽排前八，匈牙利隊選手更在歐洲賽取得獎牌。他們在東京奧運成績與我差不多，是相當令人鼓舞。」

程小雅現時仍由田徑隊前總教練莊志恆遙距管理訓練，年底在澳洲參賽及備戰新季時將師徒重聚，力爭明年達到世界賽門檻的2小時51分30秒。

「跳高女神」楊文蔚日前亦在社交網發文表達對莊志恆的掛念，並透露自己數月前左膝前十字韌帶撕裂，即獲對方安慰及提供建議，令人很安心。她指距離全面復操仍有一段時間，預計明年中才會復出，但表示現時一併連同左足踝、右腳跟的舊患，復健也相當忙，但對比近年右腳康復效果一般，筋腱曾一再撕裂，今次相對較按部就班：「因為清楚回復到不同程度有甚麼指標，做到便可去下個階段，知道自己要做什麼時，就不會迷惘。」

楊文蔚今日亦與劍擊代表何思朗、已退役的林衍聰等主持運動博覽開幕禮，穿上自家上衣的她表示受傷前已成立個人品牌，期望明年有成品可展覽發售。

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