美網︱黃澤林力戰近兩小時反負　美網青年組男單4強止步　下周為港戰台維斯盃 (02:38)

最後一次出戰青年組大滿貫的黃澤林，雖於男雙首圈出局，無緣衛冕，但這名18歲港將在單打賽事一路過關斬將，今晨在4強面對比利時籍2號種子拜利（Gilles Arnaud Bailly），首盤轟出6球Ace及14個致勝分，並於第8局率先破發，以6：3先拔頭籌。

不過，黃澤林在次盤受制於應屆歐洲青少年錦標賽冠軍拜利的調動，在第6局遭破發後，以3：6告負。這名18歲港將在決勝局表現積極，多次搶攻交出11球致勝分，惟非受壓失誤達19次，比對方多出近一倍，終再輸一盤3：6，激戰1小時48分鐘後以盤數1：2落敗；其青年組大滿貫最後探戈雖止步於男單4強，但也寫下香港網壇最佳成績。

黃澤林完成美網後，將於下周六（17日）伙王康傑、黃俊鏗、陳珏汛、Sebastian Nothhaft等港隊隊友出戰在台灣舉行的台維斯盃世界第二組，並於首圈鬥中華台北隊。

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