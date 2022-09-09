甲一籃球︱梁嘉顯等3人得分上雙　東方龍獅挫建龍飛馬　與滿貫並列次席　 (22:55)

東方與飛馬原定於7月26日交手，惟當時球員相繼染疫，這場甲一常規賽延至今晚上演。東方外援拉利羅斯和隊長徐遠成因傷高掛免戰牌，但控衛楊睿騏甫開賽便接連剷籃得5分，射手梁嘉顯在三分線外左右開弓，加上後備上陣的吳松峻也助攻助守，兩度偷波快攻。

不過，東方未能有效箝制飛馬洋將漢尼拔，後者強攻禁區，單節獨得8分，也迫使東方中鋒胡卓斌錄得3犯，暫時退下火線，飛馬完首節僅落後16：19。飛馬次節收起漢尼拔後陷得分荒，東方的吳松峻乘機領軍搶分，助球隊領先39：29完半場。東方在下半場繼續擴大領先優勢，在梁嘉顯交出全場最高的20分，加上迪維拉和卜聿揚分別貢獻16及14分，終以84：57勝出，下周二將與遊協交手。

至於男子乙組的嶺南經過決賽周3場賽事後，與安邦在積分榜同分，需在今日頭場的升班戰決一高下。嶺南憑梁珈豪和隊長鄭嘉榮聯手射入6球三分，合力取得25分，領軍以48：40險勝安邦，在這場生死戰勝出，勇奪升班甲二的資格。

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