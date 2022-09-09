七欖｜港隊世盃預賽首擊不敵烏拉圭　明轉戰碗賽爭首勝 (20:04)

香港男子七人欖球隊去年11月在迪拜舉行的世界盃亞洲區外圍賽殺入決賽，取得今屆世界盃入場券，成為16支出線地區外圍賽的球隊之一，自1993年起連續8屆在決賽周亮相。不過，港隊金牌隊長禾獲特未能出賽，主將韋兆新和拜恩成為雙隊長，擔起領軍重任。

港隊在預賽首戰面對烏拉圭隊，開賽初段便失守，對方翼鋒艾邁亞（Baltazar Amaya）在4分鐘內憑反擊兩度達陣，再有雲路斯（Mateo Vinals）建功，令港隊上半場已落後0：19。港隊在下半場加強防守並尋求反擊機會，韋兆新臨完場前終突破重圍達陣，他親自操刀射入附加罰球，領軍追至7：19，但為時已晚，難阻港隊呑敗。港隊將轉戰碗賽，明午2時37分鬥津巴布韋隊。

世界盃港隊在11月的香港國際七人欖球賽前的最後一場國際賽，34歲的姚錦成賽前在社交媒體表示，這次是他第3次代表港隊出戰七人欖球世界盃，又標注這是其「最後一屆」。這名雅加達亞運金牌功臣又稱，「11月有機會是我最後一次參與世界賽，不知之後還有沒有機會踏上大球場的草地」。

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