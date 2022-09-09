英女王駕崩︱未來3日英超延期　多項英國體育賽事取消　體壇各界致哀 (18:52)

英女王離世後由王儲查理斯三世繼位，後者宣布全國哀悼10日。英格蘭聯賽會已將明日凌晨的英冠及英甲賽事押後，英超、蘇超等賽會與英國政府今午商討後，亦宣布原定本周六至下周一舉行的比賽延期，稍後再公佈補賽等安排。

至於舉行中的PGA歐巡賽英國錦標賽，會暫停比賽至另行通知，但預計在全國哀悼期完結前便會復賽。後日才煞科的環英國單車賽、英格蘭對南非的板球測試賽已腰斬；英國的賽馬、欖球本土賽事亦需擇日補賽。本周其他國際體育賽事如美國網球公開賽、世界一級方程式（F1）意大利站、七人欖球世界賽等，則會賽前默哀。

伊利沙伯二世在位70年間，曾於1966年世界盃決賽，在溫布萊球場向主場奪標的英格蘭隊頒發雷米金盃，亦多次以官方身份主禮足總盃決賽等賽事。兩代世界盃金靴獎得主連尼加及哈利卡尼都發文致謝，後者稱：「我為皇室上下在這艱難時刻祈禱，英女王為很多人帶來啟發，為國家服務的日子會被記住。」球巴西球王比利則上載合照，提到英女王昔日造訪當地：「我在1968年首次見她，她在坐無虛席的馬拉簡拿球場，感受過巴西人對足球的狂熱。其事蹟對後世影響將長存。」

其他項目的殿堂級運動員如瑞士網球天王費達拿、美國高爾夫球傳奇活士、奧運田徑四金得主法拉，國際奧委會、國際足協等官方組織亦發文弔唁。前英格蘭足球隊代表杜利華冼佳亞，則在網上指控皇室未有致力消除種族歧視，有色人種不應悼念英女皇逝世。帖文受輿論抨擊後已被刪除。

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