美網｜施維雅達反勝莎芭倫卡　歸功快速淋浴　決戰查比雅保持信念衝冠 (17:49)

施維雅達是繼2016年的「細威」莎蓮娜威廉絲後，首位打入到美網女單4強的頭號種子，不過她在此役面對連續兩年闖入美網4強的莎芭倫卡是陷入苦戰，首盤三度失發球局下以3：6告負。不過，施維雅達在次盤及時調整，頭兩局均打出love game，背水一戰的她的非受壓失誤也只得7次，比莎芭倫卡少一半，終以6：1扳平盤數。

兩人在決勝盤鬥得激烈，施維雅達前6局兩度遭破發，一度落後2：4，但這名一姐在關鍵第8局，憑精彩防守逼使對手失誤，再以love game破發，一舉反超5：4。莎芭倫卡在第10局出現致命的發球雙錯誤，施維雅達乘勢追擊，終以6：4再下一城，激戰2小時11分鐘後反勝過關。

施維雅達賽後透露，在首盤落敗後快速淋浴，嘗試讓自己冷靜應戰。她說：「我嘗試利用那段時間思考需要作出甚麼改變，如何解決問題。」她表示在美網的晉級之旅不斷成長，也樂見付出有回報，「我很高興這場可把握機會，儘管在賽事初段，我的狀態不是100%完美，但我仍然能夠愈打愈好，這令我獲得很大的滿足感」。她續指，將會「保持信念，繼續戰鬥，繼續尋求進步」，並於決賽盡力爭勝。

作為世界一姐，施維雅達在大滿貫的最佳成績是2020年及今年在法網封后，這名21歲波蘭籍好手若要在美網再添一「貫」，勢必問過突尼斯籍球手查比雅；後者在4強只用了65分鐘，就以直落兩盤6：1、6：3輕取法籍17號種子嘉西雅，繼溫網奪亞後再於大滿貫殺入決賽，亦是非洲史上首名打入美網決賽的女將。

兩人此前四度交手，各得2勝，最新一次碰頭是於今年的羅馬網賽，當時施維雅達以直落兩盤勝出。她表示查比雅是名難纏的對手：「查比雅不論底線抽擊，抑或上網的表現都很出色，我預計這會是場體力化的硬仗，我需要小心應付她。」

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