美網｜黃澤林美網青年組再下一城　首闖大滿貫4強劍指決賽 (15:56)

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黃澤林雖然在男雙首圈止步，無緣衛冕，但他在男單賽事愈戰愈勇，連過3關闖入8強。被列為9號種子的黃澤林，在8強面對瑞士籍3號種子費巴殊時狀態續佳，首盤兩度破發下連贏4局，以6：2先拔頭籌。

黃澤林在次盤的發球依然出色，單盤轟出5球Ace，惟出現17次非受壓失誤下，戰至「搶七」輸6：7（4：7）。黃澤林在決勝盤沉着應戰，第5局成功破發，再贏一盤6：4。他打足2小時24分鐘，共轟11球Ace及31球致勝分下，盤數2：1勇挫費巴殊，生涯首闖4強。

黃澤林將於明日凌晨零時出擊，與比利時籍2號種子拜利（Gilles Arnaud Bailly）爭奪決賽席位；後者是應屆歐洲青少年錦標賽冠軍，但黃澤林稱會以「搏盡無悔」精神繼續衝，力爭延續其青年組大滿貫最後探戈。

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