英超｜樸達離任白禮頓主帥　接掌車路士簽約5年 班主保亞利冀對方帶來創新 (23:10)

樸達在車路士官網說：「我非常自豪和興奮能夠代表車路士、這間出色的球會，很高興及期待與車路士新老闆的團隊合作，發展成讓球迷引以為傲的球隊和文化。我衷心感謝白禮頓給予我這個機會，特別是主席、所有職球員和球迷，在我執教期間一直的支持」。樸達將會帶同4名白禮頓教練團成員加盟車路士，包括助教列特及門將教練等。

車路士班主保亞利表示，很高興能夠將樸達帶到車路士，形容對方在英超久經考驗及是一名「創新者」，符合球會願景，「他在場內到場外都有出色的執教和領導能力，將會令車路士成為更成功的球會。他在此前的球會產生重大影響力，我們期待他在車路士也能帶來積極影響，其教練團隊在未來數月以至數年內充分發揮潛力」。

47歲的樸達於球員時代司職左閘，退役後初出道到瑞典執教第四級別球隊Ostersund，及後返英到英冠執教史雲斯一季，然後加盟白禮頓首戰英超，首兩季排第15及16位，上季取得第9名，今季首6仗4勝1和1負排第4。

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