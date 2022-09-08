歐霸︱C朗勢復任正選為曼聯首戰歐霸 個人近9次對皇蘇全勝狂轟15球 (20:29)

曼聯vs.皇家蘇斯達 now643台 周五凌晨03：00直播

曼聯先後擊敗利物浦及阿仙奴，近况回勇，不過領隊坦夏格表示，四連勝已成過去，麾下要專注緊接每場賽事，繼續成為難以被擊敗的球隊。他表明包括歐霸盃在內每場比賽都希望取勝，會盡力爭首兩名出線，另透露前鋒安東尼馬迪爾是役仍因傷缺陣。左閘勞基梳爾及中場雲迪碧克缺席賽前操練，上陣成疑。

雖然坦夏格過去甚少輪換，但英媒預計今仗會安排C朗、隊長馬古尼及新加盟的巴西隊中場卡斯米路出任正選。坦夏格在賽前記者會也稱：「C朗已準備好掛帥了」。

C朗年少效力士砵亭時，只曾在歐霸前身的歐洲足協盃上陣兩次；而C朗效力皇家馬德里時近9次對皇蘇全勝，合共攻入15球及交出4次助攻，包括兩次完成帽子戲法。

皇家蘇斯達今夏有射手阿歷山大伊沙克高價轉投紐卡素，不過陣中仍有曼城前隊長大衛施華，以及由皇馬來投的21歲日本國腳久保建英等戰將。主帥艾古亞斯表明，今仗即使作客都會主動進攻爭勝，「我們會貫徹踢法，相比在後場被對方30次攻門仍沒落敗，我寧願主動進攻但輸掉比賽」。同組另一場為摩爾多瓦球隊舒列夫作客塞浦路斯球隊奧摩尼亞。

另邊廂，今夏約滿曼聯的34歲西班牙籍中場桑馬達，將自由身加盟土耳其班霸加拉塔沙雷，簽約一年，並已抵達伊斯坦布爾的機場。

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