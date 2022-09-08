英超︱樸達同意將接掌車路士 最快周六首領軍作客富咸 (18:52)

轉會新聞記者羅曼奴報道，車路士就合約及長期合作計劃，跟樸達達成口頭協議，緊接將與白禮頓商討樸達解約賠償細節後，便會隨即公布樸達加盟。據報解約金約1600萬鎊（1.44億港元）。英媒發現樸達今早回到白禮頓的訓練基地，傳跟職球員道別，亦將不會出席白禮頓周六作客般尼茅夫的賽前記者會。此外，車路士班主保亞利據報將會任命一名新體育總監。

車路士昨日辭退杜曹後，立即傳出樸達為大熱人選，最終擊敗另一候選人的熱刺前帥普捷天奴，成為藍戰士新帥。樸達上季帶領白禮頓取得英超第9名，今季開季6仗4勝1和1負暫高踞第4名，他與杜曹同樣主打3中堅陣式，將與今夏高價轉投車路士的舊部左閘古古列拿重逢。另外，白禮頓宣布受當地地鐵罷工行動影響，評估到交通安排及安全問題，下周六主場對水晶宮一仗將延期舉行，已獲雙方球會同意。

杜曹被辭退後，一眾車路士球員包括高價來投的韋斯利科芬拿及史達寧，以至隊長艾斯派古達和佐真奴等老臣，均在社交網發文向這名德籍教頭致謝。至於同樣歐聯落敗即炒主帥的RB萊比錫，宣布由多蒙特前帥馬高路斯執教，首仗領軍將於周六晚德甲在主場倒戈前東家多蒙特。

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