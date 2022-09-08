甲一籃球︱譚偉洋胡國鋒回巢執教首擊　領南華大勝遊協居首 (21:37)

南華下半季人腳大變，先有冠軍教頭巴拿莫域離港，控衛余理洋兼任教練，但球隊7月底被滿貫破不敗身，上月終宣布譚偉洋和胡國鋒加入教練團，將於餘下賽季領軍出征。

南華首節點點開花，而遊協在錢嘉豪和陳浩然合力得10分下咬緊16：24。不過，遊協次節啞火，長達7分鐘未能得分，反觀羅意庭多次突破，陳曉峰強攻禁區和林民淇外線發炮，一口氣拉開42：22完半場。

南華在下半場繼續擴大領先優勢，遊協雖有陳可鈐在第三節壓哨射入logo shot也無力追趕，「紅軍」在梁兆華射入5球3分、攻下全場最高21分和7籃板，以及羅意庭、朱亮、葉耀邦得分上雙，終以92：49大勝遊協，現時以7勝1負，積累15分暫列榜首。

譚偉洋和胡國鋒同於2015年退役，今年8月同時重返南華加入教練團，前者直言跟球隊仍處磨合期：「南華的體系已建立兩、三年，不論攻守也相當成熟，我仍在適應中。」他形容兩人負責調整細節，將檢討今日的分工和指令，看看成效如何。

今次返回南華，譚偉洋指有一家人的感覺，「他們有些是我的舊隊友，有些是我教過的學生，還有洪生（班主洪游奕）鼎力支持。」譚偉洋續指，余理洋大腿傷勢尚未康復，今仗只能作壁上觀，但下周四對安保漢友一役有望復出。對於爭標形勢，他感到樂觀，但礙於兩大主力惠龍兒和楊和離隊，他指尚要看臨場發揮。

至於崇德飛鷹原定同日尾場鬥滿貫，惟該隊多名球員確診而未能出賽，籃總宣布賽事將延期上演；東方龍獅則於明晚8時40分在修頓鬥建龍飛馬。

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