歐聯︱利物浦吞隊史歐聯最大比數敗仗　高普拒步杜曹後塵　稱班主「相對較冷靜」 (16:53)

利物浦此役以羅拔圖法明奴、穆罕默德沙拿及路爾斯戴亞斯攻堅，卻因老將占士米拿在5分鐘禁區內犯手球被判12碼，被拿玻里中場施連斯基射入打開紀錄，他其後於31分鐘助攻中場拍檔森保安古沙，而另一中場基華拉斯基利亞則在44分鐘傳球予前鋒基奧雲尼施蒙尼得手，令「紅軍」上半場落後3球。

高普下半場以祖爾麥迪比入替兩度嚴重犯錯的祖高美斯鎮守右中堅位置，卻在47分鐘被施連斯基再入一球遙領至4：0。49分鐘，戴亞斯獲左閘安德魯羅拔臣助攻遠射得手為紅軍破蛋，但球隊終慘敗而回，取得自2014和19年，分別同以0：3負皇家馬德里及巴塞隆拿後歐聯最大敗仗，而1：4的賽果則成為隊史在歐聯的最大比數敗仗。另值一提的是，養傷1個月的紅軍中場堤亞高艾簡達拿於62分鐘後備復出。

高普賽後為大敗認責和道歉，並說：「球隊此仗真是缺少了很多東西。拿玻里的表現的確非常好之餘，我們的攻守都處於下風，所失的第2和3球都是輸在防守，這是應可以做得好一點的。」羅拔臣則歸咎於球隊未能展示擅長的高位壓迫打法，反被拿玻里以壓迫踢法取得優勢，「己隊球員未能及時補位，導致中堅孤立無援，不時出現被二打一，甚至三打二的情况」。

據英國博彩公司資料，高普賽後成為下個英超領隊離隊第3熱門，僅次於盛傳轉會車路士的白禮頓主帥樸達及李斯特城的羅渣士，但高普不認為命運會像「藍戰士」前帥杜曹，並說：「利物浦的班主相對地是較冷靜的，他們預料我能撥亂反正。可是，誰又能預測將來？」同組阿積士開賽34分鐘內三度破門，加上今夏由熱刺來投的貝雲積在80分鐘埋齋，主場以4：0大勝格拉斯哥流浪及排榜首。

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