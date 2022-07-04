劍擊︱自爆曾任偶像劇替身　張小倫欣喜港將更受人關注　「為爭佳績添動力」 (17:48)

香港花劍隊金牌教頭Greg Koenig、「大師兄」張小倫及世界级劍擊裁判鄭智雄與手錶品牌合作，推出「劍擊系列」陀飛輪腕錶，此合作部分收益將撥捐知行善心慈善基金 ，把全球獨家的兒童《激劍前傳》劍擊課程及教材帶入學界，讓更多學生有機會接觸劍擊。張小倫在一年半前參與設計，他近年會到去不同學校和機構推廣劍擊，故得悉此合作的部分收益撥捐慈善用途，覺得別具意義。

張小倫日前在社交媒體上載跟藝人黎諾懿的合照，透露於2003年的電視劇《當四葉草碰上劍尖時》擔任對方替身。眨眼20年過去，張小倫直言運動員在香港的關注度高了很多，「巿民很支持我們，我平時出席活動或在街上，他們也會跟我打氣，說大師兄加油。有這麼多人支持，香港的運動員會愈來愈好」，加上近年各大品牌亦會跟運動員合作，讓港將有更大動力爭取佳績。

這名37歲花劍大師兄續指，早前帶父親試玩劍擊，享受難得的天倫之樂：「他說要挑戰我，以初學者來說，他的表現算不錯，他也玩得很享受。」提到周六的中秋節，張小倫透露會跟家人吃飯慶祝，「難得今次長時間在香港，希望可以多陪伴家人，他們好重要」。

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