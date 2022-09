車路士易帥︱白禮頓主帥樸達傳最快明日「上車」 英媒指杜曹失球員支持兼對外撒謊 (23:40)

車路士在解僱杜曹的聲明中,稱換帥是「新班主認為合適的時間作出改變」。英國傳媒普遍認為這代表或與球隊戰績無直接關係,其中《每日電訊報》指出,入主史丹福橋僅100日的保亞利,對杜曹經常埋首鑽研訓練及比賽戰術,沒與球員打成一片感到苦惱,最終選擇解僱對方,很大程度與其近期失去不少球員支持有關。報道又指,杜曹上月向管理層斷言不願簽入曼聯前鋒基斯坦奴朗拿度(C朗),但又拒解釋原因,令保亞利深感難以合作。《泰晤士報》則指杜曹上月對外訛稱獲會方提續約,觸怒管理層。

另一方面,天空體育稱白禮頓已批准車路士接洽47歲英籍主帥樸達,後者已北上倫敦,但料最快明日才會正式簽約。BT Sports等則報道,樸達的合約至2025年才屆滿,但有違約金條款,車路士料需支付約1600萬鎊。報道指車路士若斟介樸達失敗,將轉移目標至自由身的巴黎聖日耳門前帥普捷天奴及皇家馬德里前帥施丹。

至於明晨歐聯則會上演A至D組首輪分組賽,焦點大戰是C組的國際米蘭在聖西路球場迎戰拜仁慕尼黑。《米蘭體育報》等指主隊教練施蒙尼恩沙基,已決定棄用老牌門將漢丹諾域,改以新兵奧拿拿把關,前線亦會起用迪斯高。拜仁方面料有傷癒的哥列斯卡復任正選。

Potter not expected to be appointed as new #cfc boss today. Will meet Boehly and other key management later in central London when final talks will be held. Likely to be confirmed as new Chelsea head coach tomorrow. Will be a long term contract to intro new football ethos. #bhafc— Rob Dorsett (@RobDorsettSky) September 7, 2022