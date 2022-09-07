劍擊︱朱嘉望嘆今季波折重重　放眼未來力爭為港征巴黎奧運 (19:53)

劍總主席楊穎新、港將朱嘉望、吳諾弘、何思朗，以及4名青年軍鄭鐵男、陳海琳、陳諾思和薛雅齊穿上港隊隊服，一同出席劍總與運動品牌的合作儀式。朱嘉望在活動後接受訪問，表示剛完成的賽季充滿突如其來的變化，包括索契站世界盃因俄羅斯入侵烏克蘭被迫腰斬，加上她在7月世界賽因染疫而失去出戰個人賽機會，一切經歷也令她成長，「事情既然發生了，想辦法處理，不要埋怨，要明白好多事不到自己控制」。

劍擊港隊完成賽季後放假一個月，下周二正式復操，朱嘉望盼團隊在新季延續好表現，在4月展開的巴黎奧運積分周期力爭資格，「要打奧運是很難的事，希望女重可以遇強愈強，去到奧運」。談及隊內競爭愈來愈大，朱嘉望坦言只能做好自己，並指 「知道自己付出了100%就好」，同時希望女重團體賽在杭州亞運劍指金牌，突破上兩屆銅牌的成績。至於男子佩劍的世界排名上季創新高達12名，何思朗直言海外訓練有成效，他盼在新季繼續突破，「個人方面要更努力，希望在世界盃入32強，甚至更進一步，爭取得更多積分去奧運」。

另外，男子花劍隊的吳諾弘和鄭鐵男在10月將到科威特出戰7至11日舉行的U23亞洲賽，前者笑言以為自己超齡，「看報道才知自己符合資格參賽，不論奧運積分賽、杭州亞運、或其他比賽，我們都要認真對待」。男子花劍隊競爭激烈，吳諾弘亦以平常心面對，「隊內都是良性競爭，我只能努力練習，希望和東京奧運一樣盡力衝突，在團體佔一席位」。

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