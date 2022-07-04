歐聯︱麥巴比兩窩利助PSG挫祖雲 加迪亞拒責怪獨食 「可能看不到尼馬」 (17:23)

PSG今夏以天價合約留用麥巴比，維持與美斯、尼馬組成的「MNM」三叉戟，在法甲所向披靡，來到歐聯亦令擅守的意甲勁旅祖雲達斯未能招架其猜傳。麥巴比開賽22分鐘便分別接應尼馬及阿舒拉夫的傳球而窩利建功，以23歲260日之齡在歐聯累積35個入球，打破美斯在這個里程碑的紀錄。客軍其後以高空轟炸反撲，雙中鋒杜辛華荷域及米利克各有頭槌攻門被救出，只憑中場韋斯利麥堅尼53分鐘接應角球破蛋，近9次對賽首次敗北。

至於麥巴比在祖雲追近前，曾有機會助PSG拉開差距至3球，但他右路突破後施射出界，令伏兵遠柱的尼馬不滿責難。他其後另一次接應美斯直傳亦同樣射斜，令球隊末段受壓。PSG主帥加迪亞賽後對此不以為然：「麥巴比今場已表現不錯，也很想繼續爭取入球。可能他當時看不到尼馬準備接應，我不知道。」加迪亞又為賽前諷刺有關環保的提問致歉，稱與麥巴比的當時反應不恰當。

PSG暫時在H組得失球差不及葡超代表賓菲加，暫列次席。賓菲加同日下半場5分鐘內連入兩球，主場以2：0擊敗以色列代表海法馬卡比。

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