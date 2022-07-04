歐聯開鑼︱超級電腦估曼城奪標機會不及拜仁 安察洛堤樂見衛冕皇馬成半冷門 (22:33)

作出預測的FiveThirtyEight指出，拜仁雖獲編配與西甲巴塞隆拿、意甲國際米蘭同處C組，出線機會不及曼城和法甲的巴黎聖日耳門（PSG），但由於卡塔爾世界盃被安排於季中舉行，明年的頻密賽程料對聯賽隊數較少、競爭力較低的德甲球隊有利，估算巴伐利亞大軍有兩成機會成為八屆歐洲冠軍。

G組曼城則以18%排第2，FiveThirtyEight認為「藍月」攻力不及拜仁與PSG，防守則較佳。不過，守將史東斯及基爾獲加因傷，未獲列入凌晨作客西維爾的大軍，或削弱是役高位壓逼的本錢。至於在鋒線方面，領隊哥迪奧拿則指單靠新援艾寧夏蘭特，並不足以歐聯稱王。

尋求衛冕的皇家馬德里則只得6%機會排第5，主帥安察洛堤卻為球隊未被視為奪標熱門而感高興：「我記得去年奪標的牌面還更細，證明己隊在一季之內的進步可以很明顯，希望這可繼續維持。」皇馬凌晨將在F組作客蘇超盟主些路迪。

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