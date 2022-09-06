亞協盃︱東方龍獅力戰完場前失守 作客烏茲別克僅負1球 跨區4強止步 (22:57)

東方今仗大軍只有18人，以吉爾吉斯國腳中堅高素巴耶夫出任隊長，會方引述主教練盧比度解釋，對方在今次行程為球隊充當翻譯角色，故特意是役獲派隊長臂章。東方作客以4-4-2陣式迎戰，左閘黃梓浩推前一格任左中場，右閘起用剛回巢的亞歷斯祖。在索迪亞拿大球場出戰的主隊開賽即搶攻，在上半場射門多達13次，包括36分鐘幾乎開紀錄，於角球攻勢頭槌彈地中柱。東方半場控球率僅得24%，惟穩守突擊不乏攻門，先有外援守將馬高斯在罰球攻勢門前迎頂斜出；孫銘謙曾接應黃梓浩的傳中轉身起腳省中敵衛，之後胡晉銘在角球攻勢於禁區頂遠射，被對方門將接實，半場互交白卷。

換邊後東方門將葉鴻輝曾作出兩次關鍵撲救，包括撲走主隊的禁區頂罰球，以及在完場前10分鐘再勇救對方的近射，但戰至85分鐘仍失守，被對方鋒將無人看管下近門頂破大門，終負0：1。索迪亞拿晉身下月5日跨區決賽，將鬥另一場跨區4強、印度的莫亨巴根明晚主場對馬來西亞的吉隆坡城之勝方。

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