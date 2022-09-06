意甲︱普巴接受手術或緣盡年底世盃 祖雲主帥艾歷尼預料明年一月始復出 (16:01)

祖雲達斯官網宣布，普巴今日已完成膝關節半月板切除手術，過程順利，但未有交代養傷時間。意大利《天空體育》估計最快6周可復出，《米蘭體育報》則認為需要休戰兩個月。不過，主帥艾歷尼在歐聯賽前記者會上表示，可能要到明年1月才能見到這名法國國腳重返球場，「普巴第二次復操時感覺不妥，最後決定做手術，他很難在11月前復出，我們要現實一點。祖雲達斯關注是他能否在明年1月歸隊，世界盃並非我的考慮」。

若然普巴明年1月才能復出，意味將會錯過11月底至12月中舉行的卡塔爾世盃決賽周。普巴今夏重返祖雲達斯後立即受傷，上月初為了確保出席世盃，改做為期5周的保守治療，但效果不佳，一個月後最終仍要接受手術。

另外，普巴與兄長的場外糾紛涉及到被指曾請巫師向法國隊隊友基利安麥巴比落降頭。這名巴黎聖日耳門（PSG）球星在歐聯賽前記招首次公開回應事件，表示為了國家隊利益，他會相信隊友，「他（普巴）曾致電給我，向我談及他對今次事件想法，我對事情一切仍很陌生。為了國家隊利益，我更願意信任隊友」。祖雲達斯將於明晨（7日）歐聯H組首仗作客PSG。

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