美網｜黃澤林青年組男單闖16強　男雙一輪遊無緣衛冕 (16:50)

18歲的黃澤林於美網迎來最後一項青年大滿貫賽事，在男單以9號種子身分出擊，他在次圈面對青年組世界排名第53的Adien Kim入局較慢，首盤出現21次非壓力失誤下，遭對方打破發球局，以4：6先輸一盤。不過，黃澤林及時調整，在第2及3盤初段都能把握機會破對方發球局，成功挽救餘下的3個破發分之餘，更於決勝盤擊出10個致勝分，最終連追兩盤6：3，激戰2小時下以盤數2：1反敗為勝，晉級將鬥秘魯籍的7號種子Gonzalo Bueno爭奪8強席位。

黃澤林稍作休息後，伙立陶宛籍拍檔Edas Butvilas以頭號種子身分轉戰男雙，首圈鬥美籍組合Adien Kim/Learner Tien，兩對組合鬥得難分難解，黃澤林及拍檔在首盤戰至「搶七」以7：6先拔頭籌，不過他們在次盤遭破發後輸4：6，及後於「搶十」的決勝盤積極搶攻下，二人曾領先7：5，惟最終未能把握機會，以8：10告負，苦戰72分鐘下輸盤數1：2出局，經歷一輪遊。

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