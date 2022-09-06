美網︱拿度16強不敵美國新星堤亞科　賽後認老嘆歲月不饒人（附精華） (14:58)

24的堤亞科是美國男子網壇近年最出色的非裔球手，今晨在主場面對2號種子的拿度，全場取得49次主動得分及開出18次Ace球皆在對方之上，最終以6︰4、4︰6、6、4、6︰3贏出，歷來3次交手全勝，成為拿度剋星。對於未能在今屆美網爭逐個人第23座大滿貫，拿度慨嘆歲月不饒人︰「我未能給予足夠的壓力對方，網球與其他運動一樣，或許你需要更快更年輕，但我早已失去了這兩點。這仗對方的表現明顯在我之上。」

堤亞科成為首名非裔美籍男將殺入美網8強，賽後他表示︰「這刻心情難以用言語來形容，他是網壇史上最偉大的球手之一，取得這場勝利對我意義非凡。」而他亦獲NBA非裔巨星「大帝」勒邦占士祝賀，並為他冠以「年輕大帝」稱號。

同日另一場男單16強，有「新拿度」之稱的卡路士艾卡拉斯，與克羅地亞籍名將施歷激戰近4小時後，以盤數3︰2險勝晉級。女單方面，世界一姐施維雅達以盤數2︰1反勝德國籍球手妮美雅闖8強。

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