巴黎奧運︱11月霹靂舞亞洲賽因入境措施主辦成疑　舞總望港府盡快認可比賽安排 (19:04)

多項原定下半年舉行的大型體育盛事，因疫情反覆而舉行成疑甚至延期取消，B-Boy Fishball預計主辦霹靂舞亞洲賽要額外預留數十萬元，供參加者酒店隔離，將向政府申請資助，但指出霹靂舞運動員在外比賽普遍只會逗留比賽地兩三日，或難接受7天強制隔離或閉環管理，希望政府方面能提供方案，讓總會盡早落實比賽細節予外國選手參考，盡力主辦比賽，「我們會同時舉辦亞洲錦標賽和本地的大獎賽，如果有一日真的無人來，人數不足之下也只能取消，本地賽就一定會舉行」。

雖然亞洲賽並不計算奧運積分，但B-Boy Fishball認為與海外選手切磋，對港隊而言是重要的國際比賽演練，「老實說，會覺得空場是浪費了」。他表示屆時或未必照原定計劃，租用灣仔伊利沙伯體育館辦賽。

舞總本月24及25日將於奧海城繼續舉行第二站港隊選拔賽，連同之後另一場比賽，將選出6人，提名參加奧運積分賽。至於下月在韓國的一項公開賽，總會則會已選定兩男兩女全資津貼出賽。參加18歲或以上女子組的 B-girl Banan（黃昭惠）及 B-girl Fifty （伍秀雯）認為，在現時的奧運評分標準及以循環賽取代淘汰賽，體能要求加高。Banan說：「霹靂舞比較像極限運動，可能是最終上到奧運舞台的原因。」Fifty則指因為有評分準則，要練習得更全面，「自己的風格比較隨心，現在要上心編排部署表演內容，因為自由發揮有時消耗的氣力比較多」。

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