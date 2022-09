籃球︱76人後衛被逐後遭報復襲擊　土耳其隊威脅退出歐籃賽 (23:01)

效力NBA費城76人的高克馬斯,第4節與主隊的杜達辛拿錫(Duda Sanadze)衝突,其間因頭碰頭「鬥牛」而雙雙被逐。土軍助教哈根迪米爾(Hakan Demir)指當高克馬斯走向更衣室時,辛拿錫在內的最少3名主隊球員襲擊他,引發混戰,又指控到場的格國警員亦加入打人行列。

土耳其籃總威脅退賽的同時,亦投訴球證在驅逐球員時未有停表,比賽少了22秒,令格軍擁最後一擊追平,透過兩次加時後險勝5分。土軍吞今屆首敗後,與黑山隊、西班牙隊及比利時隊同2勝1負,暫獲出線資格,但開齋的格魯吉亞仍有機會從後趕上。

Furkan Korkmaz getting into it with Georgia's Duda Sanadze



Fans started throwing cups onto the court 😳



pic.twitter.com/GSsKveHxQX— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 4, 2022