亞協盃︱東方龍獅明晚跨區4強作客烏茲別克 主帥籲麾下拚盡勿輕言放棄 (19:44)

索迪亞拿vs.東方龍獅 港台電視32台 周二晚上21：00 直播

東方龍獅於今年6月底在泰國出戰亞協盃J組分組賽，擊敗另一港超球隊理文及台灣球隊代表臺南市FC，首次晉身亞協盃淘汰賽階段，經抽籤原定在主場對中亞區冠軍索迪亞拿，但東方在上月初表示，因本港防疫及隔離條件而放棄申辦主場賽事，令賽事改為作客烏茲別克吉扎克，於對手主場的索迪亞拿大球場舉行。

東方今季首場港超0：0打和和富大埔後，上周一已出發及抵達烏茲別克備戰一周。相比亞協分組賽時的陣容，東方今季有費蘭度、林恩許及港腳茹子楠等主力離隊，只簽入黃皓雋及中國籍後衛朱康銘，以及晉升4名U18小將入一隊，連同日前回巢已隨隊、可望今仗上陣的右閘亞歷斯祖，出征大軍仍只得19人。

盧比度在賽前記者會表示，能在亞協分組賽突圍已是一份「禮物」，故認為球隊明仗沒有壓力，希望麾下累積作客經驗之餘，在全場90分鐘都不要輕言放棄，「陣容是不夠深度，有很多年輕球員，面對主場出戰的強隊將是硬仗，但即使落後也好都要拚盡為球會而戰，我不想看到球員放棄，這是不能接受」。

索迪亞拿為上季烏茲別克超聯亞軍，陣中除了有多名烏茲別克國腳，還有3名塞爾維亞籍及一名克羅地亞籍外援，全是守將或龍門。盧比度日前在當地入場看過對方國內賽事，形容對方球員身型高大強壯兼敏捷，要提防兩翼側擊。20歲小將黃皓雋繼去年為理文參與亞協盃跨區決賽後，將再次造訪烏茲別克。賽事一場過，法定時間打和將加時，未能再分勝負將互射12碼。東方若獲勝將晉級下月5日的跨區決賽，面對另一場跨區4強勝方、印度的莫亨巴根或馬來西亞的吉隆坡城。

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