英超｜曼聯憑快速反擊制勝 將帥稱球隊團結 阿迪達嘆阿仙奴把握力不足 (15:18)

坦夏格在開季兩連敗後，除了將球星基斯坦奴朗拿度（C朗）及隊長哈利馬古尼退居後備，亦暫棄用後場組織的踢法，過去4仗均依重前帥蘇斯克查擅長的快速反擊踢法，結果取得回報，成為2011/12年的熱刺及2018/19年阿仙奴後，英超歷來開季兩連敗再4連勝的球隊，「紅魔」上次4連勝還要追溯到2021年4月。

對於起用新兵安東尼馬菲奧斯立即正選，以及另一巴西國腳中場卡斯米路先列後備，坦夏格解釋：「安東尼知道我想踢的比賽風格和要求，他有速度、盤扭，還有前場壓迫能力；卡斯米路仍要適應我的踢法，另一方面，麥湯米尼近來表現很好。」這名荷蘭教頭認為，團隊精神為球隊贏得今場勝仗，「球員在比賽開始互相信任，當被施壓時做到反擊，攻守轉換表現得很好」。當安東尼取得入球後，在後備席的C朗亦被拍攝到有站立拍掌叫好。今仗隊長般奴費南迪斯也說球隊目前非常團結，態度積極成為全取3分主因。不過坦夏格補充，球隊縱已循正確方向發展，但稱球隊還有很大進步空間，仍有很長的路才能實現目標。曼聯名宿堅尼讚揚，球隊過去4仗均展現鬥志。

阿仙奴領隊阿迪達認為，球隊主導了賽事，但未能把握不少機會再次轉化成入球，同時後防欠紀律性，導致後場出現空間給對手做成致命一擊，「曼聯把握到3次機會就做成3個入球，我們有不少機會，但只能入一球」。兵工廠今仗有加比爾馬天尼利在初段的入球，因事前隊長馬田奧迪加特被指在中場犯規而判無效，阿迪達亦批評球證執法尺度不一，但他表明不會因為這次敗仗而改變球隊踢法，「想要成為強隊就必持自己一套踢法」。

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