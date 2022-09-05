英超︱曼聯主場破阿仙奴不敗身兼四連勝　新兵安東尼處子戰建功 (01:57)

曼聯今仗坐陣奧脫福球場，正選基本沿用近况三連勝的陣容，只有一個變動，由近億歐元轉會費天價來投的安東尼，取代艾蘭加任正選右翼，基斯坦奴朗拿度（C朗）及卡斯米路再列後備；阿仙奴賽前傳有傷在身的隊長馬田奧迪加特，左閘辛真高及門將蘭斯達爾，最後皆悉數正選。

開賽首10分鐘由主隊曼聯佔盡控球權，作客的阿仙奴先穩守突擊，並在12分鐘曾透過一次快速反擊，由左翼加比爾馬天尼利射破門將迪基亞的十指關，但球證翻看視像裁判（VAR）後，最終以奧迪加特截球前從後推跌曼聯中場基斯甸艾歷臣，而判入球無效。迪基亞之後連救多次險球後，「紅魔」在35分鐘先開紀錄，般奴費南迪斯策動攻勢被踢跌獲得益，拉舒福特再二傳予右路的安東尼冷靜射入，造就這名22歲天價巴西隊翼鋒首為曼聯上陣即取得入球，協助半場領先1：0。

落後一球的阿仙奴換邊後強攻，令曼聯防線風聲鶴唳，結果戰至60分鐘，曼聯由C朗入替入球功臣安東尼不足一分鐘就被扳平，「兵工廠」由今日21歲生日的「壽星仔」布卡約沙卡建功追成1：1。不過紅魔在6分鐘後憑快速反擊再領先，般奴費南迪斯妙傳予拉舒福特單刀射成2：1，「福仔」在75分鐘再於穩守突擊的攻勢，接應艾歷臣的橫傳再下一城梅開二度，為曼聯鎖定3：1勝局完場。紅魔4連勝後6戰12分升上第5位，阿仙奴被打破今季不敗身後，6戰15分仍居榜首。曼聯領隊坦夏格繼領軍擊敗利物浦後，再次在主場戰勝「Big 6」球隊。

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