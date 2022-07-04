英超︱沙拿被奧雲狠批隱形　孫興慜未開齋獲洛里斯力撐　李斯特城慘敗羅渣士帥位勢危　　 (22:59)

李斯特城藉伊恩拿祖開賽僅1分鐘打開紀錄，但隊友勞基湯馬士在10分鐘擺烏龍。5分鐘後，白禮頓的摩西斯卡些度建功反超前，但又被敵鋒達卡在33分鐘追平2：2結束上半場。下半場接戰，白禮頓憑李安度杜沙特「士哥」和阿歷斯麥阿里士打梅開二度，終助球隊以5：2勝出，賽後得13分續當「四哥」，得1分的「狐狸」則續包尾，與得4分的愛華頓未響勝鼓。

沙拿與孫興慜去季同以23球榮膺英超神射手，今季卻同告諸事不順。沙拿踢足6仗平均攻門2.8次，在利物浦隊中僅次於5次的新兵達雲紐尼斯，但只進帳兩球，近3仗「食白果」，被奧雲抨擊道：「他似不存在於球場內，是否為了遷就紐尼斯？」領隊高普坦言此役確想沙拿移入中路，卻因這方面欠練習而影響成效。

無獨有偶，孫興慜在熱刺平均也有2.8次攻門，只不及哈利卡尼，但這韓國隊前鋒忘帶射門鞋，與入6球的卡尼相距甚遠，惟需承認的是「老孫」確運滯，前晚協助球隊挫富咸曾「食詐糊」和射門中柱。洛里斯說：「為了開齋，他必須有信心。我們不會忘記他在比賽中的沒球在腳時的跑動、協助防守和戰意高昂。」

另外，曼城今晨憑艾寧夏蘭特在55分鐘，接應中場奇雲迪布尼一記精妙傳中射入，追平1992年紐卡素名宿米奇昆尼創下的英超最快累積10個入球紀錄，卻在74分鐘被主隊維拉藉里安拜尼扳平1：1完場。曼城賽後6戰得14分續排次席，與第3位熱刺同分，同多「四哥」白禮頓1分。

其他報道：壁球｜兩港將揚威澳洲PSA挑戰賽 劉子均陳善鈺稱王封后

其他報道：空手道︱劉慕裳超聯巴庫站憾負大野暉 連續3站決賽飲恨

其他報道：劍擊｜劍擊學校開張 張家朗到場祝賀 鄭兆康證國際賽納入新遴選制度標準