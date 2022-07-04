劍擊｜劍擊學校開張　張家朗到場祝賀　鄭兆康證國際賽納入新遴選制度標準 (19:55)

劍擊學校選址上環信德中心，面積約7000呎，內有劍道和體能訓練設施，主要教授佩劍和花劍。林衍聰直言目的是銜接體院的訓練，向學生提供精英化訓練，為港隊提供更多人才，「家朗得獎牌是開始，我們要想辦法延續團火」，他續指坊間較少佩劍學校，故此劍種發展落後於花劍和重劍，「我一個人改變不了這情况，要靠整個團隊努力」。

另外，杭州亞運延期至明年9月舉行，香港劍擊隊的遴選機制亦有變動，港隊總教練鄭兆康透露月內將公布詳情，「總會有新遴選制度，但現時仍在探討細節，現有機制是於2011年定下的，當時我們水平較低，所以多以本地賽事為考量，但港隊近年國際比賽有很多好成績，因此新的遴選制度會把國際賽列入標準」。

劍擊新賽季將於11月展開，康教練直言男花和女重將獲更多資源，爭取自東京奧運後，再於巴黎奧運再奪團體賽資格，「奧運積分周期於明年4月展開，這兩個劍種在新季的世界盃和大獎賽會多派2個後備，不論傷病或疫情等狀况下，也保證有足夠人員態應付比賽，其他劍種則維持派4人」。

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