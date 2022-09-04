港超｜深水埗升班首擊主場失利　前港腳基奧助港會取兩季港超首勝 (18:49)

地區球隊深水埗繼2011/12年球季港甲後再戰頂級聯賽，此戰正選派出羅港威、劉浩霖、屠俊翹等6名具港超經驗球員，另配搭巴西籍前鋒泰亞高及英籍小將簡兆威。此外，旅歐後回流的前U23港腳中場杜國愉，今仗以25歲之齡上演港超「地標」，並與效力港會的胞弟杜國樑上演「兄弟對決」。

兩軍早段埋門欠奉，戰至25分鐘，港會翼鋒汪雙財右路突破後傳予羅賓士高，後者起腳省中鄧港桁手部博得12碼，34歲前港足中鋒基奧操刀命中替球隊取得領先。港會完場前有後備入替的里奧「兩黃一紅」被逐，但仍抵住主隊補時階段一輪角球攻勢，終以1球小勝。

深水埗主教練潘文廸賽後承認球隊發揮不理想，認為麾下尚未具備征戰港超的心理質素，「某些能力不能單靠操練磨練，需要一些時間；始終大部分球員首次接觸港超舞台，希望他們慢慢進步」。面對同級對手失分，他認為輸波難免打擊球隊士氣，透露稍後將與個別球員交談，冀球員習慣在壓力下應戰。獲選今仗最佳球員的港會後衛菲杜化則說，希望藉勝仗證明球隊有力紮根港超。

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