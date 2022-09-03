港超｜南區反勝理文開季兩連勝 將帥稱失球成反勝動力 (20:54)

理文今仗有上仗對標準流浪尾段領紅被逐的主教練陳曉明要停賽，由助教曾昭達暫代領軍，中場顏樂楓達成第100次為理文披甲里程碑；上仗梅開二度的理文前鋒艾華頓今仗續演出活躍，先有一次起腳中柱，然後完半場前在右路開出罰球，在雙方均無人觸到皮球下溜入遠柱打開紀錄，但博得這個罰球前，南區日籍守將川瀨浩太攔截時先中皮球，故入球後隨即引起主教練鄭兆聰等南區職球員向球證投訴。

南區於換邊後立即由日籍鋒將佐佐木周扳平，乘勢在77分鐘反超前，憑巴西籍中堅杜度接應鞠盈智開出的罰球頭槌頂入，反超前2：1，加上佐佐木周於完場前射入12碼，鎖定3：1勝局，開季兩戰全勝。

完場一刻一眾南區球員均表現興奮激動，南區領隊貝可泓認為，勝仗有助大大提升球員信心，亦讚球員未有因完半場失守而受挫，能夠換邊後立即扳平成反勝關鍵，即使失球有爭議反而成為球員動力。不過他強調，南區陣容深度與傑志、理文相比「仍差少少」，不敢太快定論球隊能挑戰港超冠軍。他透露，射手史提芬彭利拿因傷缺陣，大讚臨危受命的翼鋒艾華比賽態度極佳，值得青年球員學習，成為賽事關鍵人物之一。

獲選為賽事最佳球員的20歲門將伍瑋謙承認，自己也驚訝能獲獎，認為隊友佐佐木周更值得獲獎，因對方挺身而出扳平再奠勝，「上半場尾段失了咁無辜的一球，都幾挫敗氣餒，所以他在下半場早段立即扳平，對全隊士氣很大幫助」。他認為若球隊要挑戰列強，聯賽失分空間不多，今仗勝出相當重要。

理文助教曾昭達稱，對戰果一定失望，未能把握機會爭取更多入球，「球場是英雄地，成王敗寇，主要是把握力問題，很多機會未能轉化成入球，防守上應付死球要更專注，球隊要重整旗鼓，日後繼續進步」。他稱陳曉明缺陣對球隊影響不太，已做足部署，只是賽果未如人意。季前理文揚言要贏盡所有賽事，但今季第二仗已吃下敗仗，曾昭達期望汲取今次失利經驗，在往後賽事更專注，「一支球隊不會長期都不會輸，當是一次借鏡如何進步」。

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