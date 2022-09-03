港超｜晉峰今季首仗作客挫大埔響頭炮　大埔主帥否認雙方外援能力成分野 (19:42)

大埔上周首仗作客0：0悶和東方龍獅，取升班後首分，今午重返大埔運動場出戰港超，面對大軍僅得18人的晉峰。上半場雙方攻勢不多，戰至30分鐘，大埔右閘羅振庭在禁區內犯規被罰12碼，晉峰射手費利浦薩主射被大埔門將李瀚灝撲出，半場互無紀錄。晉峰於換邊後不足一分鐘打破僵局，費利浦薩射門被李瀚灝撲出不遠，黃偉國門前補中開紀錄。大埔4分鐘後由鄭子森勁射扳平。今仗表現活躍的費利浦薩於56分鐘扣過敵衛後妙射得手，晉峰憑這名當選賽事最佳球員的27歲巴西籍翼鋒奠勝，作客以2：1險勝大埔，新季首仗即全取3分。

對於未能在主場打開勝鼓，大埔主教練李恆匯賽後承認感失望，重申今季港超被視為中下游的5隊實力相近，「今仗真的五五波，但球隊經驗不足，導致追平後立即再失球，對手則組隊了多年，但不敵同級對手，我和全隊都需要檢討，雙方分野真的好接近，但球證⋯⋯唉我都唔講了」。被問到是否雙方外援能力存差距，他僅稱前鋒保連奴上仗傷出剛傷癒不久，且位置不同難以定位。重返港超首兩仗均正選把關的李瀚灝稱，疫情後當不少人都以為他不會重返職業足球時，承認自己相對幸運，對仍有機會落場感高興。他認為球隊由組軍到開操時間不長，希望隨着踢更多賽事後，球隊會有更好表現。

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