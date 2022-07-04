游泳｜黃培燊刷新200米蛙泳香港紀錄封王　為麥世霆世青摘銅高興　冀未來保持良性競爭 (18:01)

黃培燊在7月的第一組短池計時賽中，曾於200米蛙泳游出2分08.95秒，他在今日將紀錄推快0.69秒封王。他表示賽前已視港績為目標，「雖然略有疲態，但都盡力搏一搏」。黃培燊雖於早上的100米蛙泳游出個人最佳成績1分00.31秒，但他對於未能打破港績（57.82秒）而失望，「我本身想達短池世界賽B標，可惜熱身時間不足，準備不夠好」。

提到麥世霆在世青泳賽的男子200米蛙泳摘銅，成為港隊史上首名在這項賽事奪獎牌的男泳手，黃培燊也為對方高興，並指今屆張心悅、沈嘉穎等女將也殺入決賽，足證「香港游泳已經達到世界水平」。要爭取港隊出戰國際大賽的資格，黃培燊先要跟英文名為Adam的麥世霆，以及由英國回流的Adam Chillingworth競爭，他笑言「這個世界有好多叫Adam的人游水好快」，但與麥世霆在體院練習時也會互相較量，保持良性競爭，「麥世霆在近1年冒起，嚇了我和吳宇軒一跳，但我們是良性競爭，可互相推動，算是亦敵亦友」。

黃培燊的短期目標，是下月展開的短池世界盃和12月的世界賽，並放眼明年亞洲賽及杭州亞運。他直言男子200米蛙泳競爭激烈，自己會抱着保持一山還有一山高心態，不敢鬆懈，「當別人付出100%，我就要付出120%的努力」。

至於女子100米自由泳方面，東奧代表譚凱琳游出53.98秒首名觸池，與短池世界賽A標僅差0.2秒，至於歐鎧淳和何南慧同樣遊出55.77秒。

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