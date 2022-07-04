游泳世青賽｜麥世霆200米蛙泳摘銅 何詩蓓後第二名港將踏上頒獎台 (11:06)

早前在男子100米蛙泳得「梗頸四」的麥世霆，昨晚轉戰200米蛙泳時延續好表現，在初賽第4組游出2分15.62秒，僅慢日籍好手川島旭（Asahi Kawashima）0.82秒，並以總成績第2晉級；其隊友衛恒恩則以2分21.45秒排第16，初賽止步。

及至決賽，麥世霆在頭50米仍處於第4，但這名16歲港將轉池後升上第3，終以2分13.90秒得季軍，成為繼2013年在女子100米及50米自由泳穿金掛銅的「女飛魚」何詩蓓後，第2名在世青泳賽贏得獎牌的港將。至於川島旭以2分12.61秒奪金，而應屆世青100蛙冠軍馬丹路域（Luka Mladenovic）則慢0.33秒摘銀。

女將方面，沈嘉穎在50米背泳初賽游出29.93秒，總成績排第13，莫思騏則於400米自由泳初賽以4分43.39秒位列29，雙雙無緣晉級。

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