轉會總結︱截止日散蟹貨成主流　奧巴美揚投車路士劍指英超冠軍 (20:56)

車路士英超暫列第10，5場僅入6球，前線只有新援史達寧狀態較佳，最終斥資1,200萬歐元（約9414萬港元）羅致奧巴美揚，新季會穿起9號球衣。這名33歲前鋒簽約兩年，將自效力多蒙特後，再與領隊杜曹合作，在訪問中似有意劍指聯賽冠軍：「我在英超還有未心願未了，為回來而感到興奮。」奧巴美揚曾於2018起效力另一倫敦球會阿仙奴逾3季，雖曾膺英超金靴獎，但一直未能領軍打入聯賽前四，有望於11月的打吡戰倒戈舊東家。

車路士今夏以高價簽入韋斯利科芬拿等最少3名後衛，加上史達寧等另外5名新兵，轉會開支高達2.82億歐元（22.1億港元），冠絕五大聯賽，即使送走迪姆華拿等將，但巴舒亞伊及馬高斯阿朗素等未能脫手，最終只能以解約方式離隊，分別免費轉投費倫巴治及有望投巴塞，令球隊淨支出仍高於次席的曼聯，以及買入21名球員的諾定咸森林等隊。

至於利物浦近期接連有隊長佐敦軒達臣等中場受傷，最終決定向祖雲達斯借入艾法美路，季尾有3750萬歐元（約2.9億港元）優先買斷條款。英、意傳媒對其轉會消息令感意外，指出紅軍巴西幫有助艾法美路融入，但踢法相近的堤亞高艾簡達拿快將傷癒，普遍認為現狀態低迷的艾法發揮機會有限。有報道則指RB萊比錫中場干拉特賴馬才是利物浦的首選，但對方無意來投才退而求其次。

轉會窗最後衝刺主要收購

奧巴美揚（加蓬籍前鋒）

巴塞隆拿→車路士

轉會費：1,200萬歐元

薩卡利亞（瑞士籍中場）

祖雲達斯→車路士

轉會費：300萬歐元（借用）

艾法美路（巴西籍中場）

祖雲達斯→利物浦

轉會費：450萬歐元（借用）

韋利安（巴西籍中場）

哥連泰斯→富咸

轉會費：免費

丹當斯卡（比利時籍中場）

狼隊→阿士東維拉

轉會費：1,500萬歐元

比利基莫亞（英格蘭籍中場）

車路士→白禮頓

轉會費：1,040萬歐元

占士加拿（英格蘭籍中場）

曼聯→愛華頓

轉會費：1,040萬歐元

高爾尼（法國籍前鋒）

尼斯→雷恩

轉會費：2,800萬歐元

卡路士蘇拿（西班牙隊中場）

華倫西亞→巴黎聖日耳門

轉會費：1,800萬歐元

祖斯甸古華特（荷蘭籍翼鋒）

羅馬→華倫西亞

轉會費：借用

達斯拿（德國隊中場）

巴黎聖日耳門→賓菲加

轉會費：250萬歐元（借用）

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