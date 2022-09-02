美網｜拿度自傷鼻樑仍反勝晉級　威廉絲姊妹復出雙打一輪遊　 (19:41)

拿度先輸一盤2：6，但他及時調整，連追兩盤6：4和6：2反超前，其後雖然在第4盤領先3：0時，一度錯手將球拍擊中自己的鼻樑致流血，隨後在場邊接受治理近5分鐘，幸無大礙下繼續作賽，終以6：1再下一城，以盤數3：1反勝霍尼尼，晉級第3圈將會鬥加斯基特。拿度賽後談及鼻樑傷勢時說：「我最初以為它斷了，因為真的很痛，而且有點暈眩。」過往亦曾被高爾夫球桿打傷鼻樑的他及後再於社效媒體向球迷報平安，並指傷勢無礙。

女子組方面，維納絲和莎蓮娜威廉絲自2018年法網後再戰雙打，惟這對姊妹檔在首圈以盤數0：2不敵捷克隊組合出局。至於波蘭籍世界一姐施維雅達在女單次圈以2：0輕取史堤芬絲，白俄羅斯隊前一姐艾莎蘭卡以同樣比數擊敗烏克蘭籍的高絲蒂沃，而後者完賽後拒絕握手，並解釋這與俄羅斯入侵烏克蘭有關，並表示「我的祖國每日都有人被殺。」

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