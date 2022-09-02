足球｜浙江省運會女足隊吞44蛋　市體育局稱積極參戰未發現違紀 (18:23)

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根據新浪足球報道及網上片段顯示，麗水隊在下半場79分鐘時已領先43：0，有網民稱湖州隊最終以0：44大敗，賽果隨即在網上引發熱議。由於上月初廣東省運動會男足賽事疑「打假波」後遭當局調查，網民質疑中國足協及市紀委等部門會否立案調查。《上游新聞》報道，浙江麗水市體育發展服務中心體育服務處其後證實賽果為44：0，並稱雙方實力懸殊因此大勝而回。

湖州市體育局在球隊大敗後亦回應事件，稱浙江省內各地區體育重點項目不同，因此發展水平不一，足球亦並非湖州市的重點項目。發言人在接受訪問時說：「參賽隊伍組隊時間不長，狀態不足，但是有球員都積極備戰及參賽，打得很辛苦，雖然成績不好，但不存在賽風賽紀問題。」發言人又稱，湖州市在單車、射擊及排球等項目有出色表現，並指體育比賽勝負乃常事，「比賽後我們對球員作心理輔導，鼓勵她們愈戰愈勇」。

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