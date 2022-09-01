壁球｜港隊一哥葉梓豐宣布掛拍　無悔球員生涯拼盡　寄語後輩繼續努力 (21:56)

28歲的葉梓豐於2013年展開職業球員生涯，曾在2014年及2018年亞運會助港壁在男子團體賽分別拿下銅牌及銀牌，去年參戰亞洲賽更殺入決賽，最終飲恨奪亞。這名港隊一哥昨在社交網宣布退役，並寫下感言︰「好幸運，我可以成為壁球運動員，為咗自己嘅夢想而奮鬥，向着自己嘅目標去衝，更加有幸可以着上港隊嘅衫去拼搏。」他又坦言這9年來有血有汗，五味雜陳，惟近年因疫情影響外，肩傷問題難癒亦令他遺憾未能夠更上一層樓。

對於掛拍決定，他承認「有目標未能夠達成，或者咁樣就係遺憾美，但係重點係每一次嘅經歷都係一個學習嘅過程。回頭一望，作為運動員得到的畢生受用，而且遠比得到嘅獎牌數目、世界排名更重要」。最後他不忘感謝身邊支持的家人、朋友、教練及背後的團體成員等，並寄語後輩繼續努力，稱讚他們充滿潛能，又期待自己未來可帶着運動員的經歷去尋找新嘗試，向新的目標進發。

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