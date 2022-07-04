港超｜安永佳轉投中甲廣西平果哈嘹　受訪感謝母會稱「永遠是傑志大家庭一員」 (20:55)

傑志在上月底稱安永佳曾三度要求轉會，最終放行讓其離隊。廣西平果哈嘹昨晚正式落實這宗轉會，這名混血港腳其後於微博用中文寫道：「新的起點。對未來的挑戰充滿期待！迫不及待開啟新征程了！」該隊今年3月曾簽入另一港腳射手辛祖，惟上陣7仗後，早前已離隊。

安永佳出身傑志青訓，其後赴美國升學，2019年在美國雪城大學畢業後回巢，為「藍鳥」上陣51仗入16球。他在微博亦感激母會栽培，「選擇離開傑志這個家，對我來說是一個非常非常艱難的決定。不過作為一名球員，我想不斷地挑戰和提升自己。而我能感受到我必須逼自己一把，脫離舒適圈，以期取得進步」。

另邊廂，東方龍獅今日落實重簽亞歷斯祖，這名23歲後衛上季因個人理由提出離隊，他現已隨隊到烏茲別克操練備戰。東方表示已為他在亞協盃註冊，有望趕及在下周二作客索迪亞拿的跨區4強上陣。

此外，菁英盃明晚（2日）8時上演揭幕戰，由B組的標準流浪將於旺角大球場對香港U23，兩隊聯賽首戰分別不敵理文及冠忠南區，今仗力爭響勝鼓。

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