英超｜利物浦補時8分鐘絕殺紐卡素　軒達臣腿筋重創　熱刺和波落後阿仙奴4分（附精華） (19:47)

紐卡素新兵前鋒阿歷山大伊沙克此役「地標」，並於38分鐘為新東家先開紀錄。61分鐘，利物浦的穆罕默德沙拿右路橫傳予前線老拍檔羅拔圖法明奴射入扳平。71分鐘，高普一口氣換入包括20歲的法比奧卡華路等3將加強攻力，至補時8分鐘，卡華路終在禁區混戰射入，助「紅軍」險勝2：1，而卡華路亦成為隊史在英超補時奠勝的最年輕球員。紅軍賽後5戰得8分排第5，續落後阿仙奴7分。

高普說：「來自一個壽星仔的美妙入球，為這場艱苦比賽帶來完美結局。這會是多年後都會被記起的比賽。我為球員的表現感到自豪。老實說，我不想每周都出現這樣的勝出過程，但若偶然發生一或兩次，都真的會是好事。」高普又證實佐敦軒達臣此役腿筋重創，或需休戰一段時間。紅軍此役賽前有不少「十字軍」，當中包括中場堤亞高艾簡達拿、居迪斯鍾斯、阿歷士張伯倫、拿比基達等。

另外，熱刺藉韋斯咸守將泰路基拿在34分鐘擺烏龍領前，卻被「鎚仔幫」中場湯馬士蘇錫克在55分鐘射入扳平1：1完場。熱刺賽後5戰得11分續排第3，被一哥阿仙奴拉開至4分。至於日前炒掉主帥柏加的般尼茅夫，在暫代領隊加利奧尼爾領軍下，主場與狼隊互交白卷，並令客軍仍未響勝鼓。

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