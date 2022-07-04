英超｜阿仙奴開季五連捷平隊史紀錄　夏蘭特連續兩場「戴帽」曼城派6蛋（附精華） (19:12)

阿仙奴開季後勢如破竹連贏4場，此仗又藉加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利，先後在30和77分鐘破門，以2：1擊退有杜格拉斯雷斯在74分鐘直接彎入角球的維拉。捷西斯迄今在英超上陣5次入3球和交出3次助攻，改寫同期5次參與入球的奧斯爾，成為隊史此階段的新紀錄保持者。阿仙奴領隊阿迪達說：「即使我們為連續勝出感到高興，但從下半場表現看來，球隊仍必須繼續改善。」

阿仙奴下場英超是下周日晚作客曼聯，它很可能是「兵工廠」開季以來最難打的聯賽，而未計「紅魔」明晨作客包尾的李斯特城賽果，維拉以5戰得4分排尾二，已令主帥謝拉特深受壓力，另據博彩公司資料，他已成為下個被炒領隊大熱門，之後依次是李城的羅渣士、愛華頓的林柏特、狼隊的般奴拿治及車路士的杜曹。謝拉特說：「我當然感到憂心。我真的是一個很誠實的人，對自己是很有要求的。」

曼城雖有奇雲迪布尼先列後備，卻仍由新兵艾寧夏蘭特在12、23和38分鐘，分別以左腳、右腳和頭槌建功，加上下半場祖奧簡斯路錦上添花，以及新兵祖利安艾華利斯梅開二度，以6：0大勝諾定咸森林。「藍月」主帥哥迪奧拿賽後稱讚夏蘭特道：「我知道他會為取得入球而快樂，但我亦肯定他會為球隊未能勝出而不高興。他擁有獨一無二的入球觸角。」另外，夏蘭特上陣5次便成為連續兩場英超「戴帽」的新兵，舊紀錄保持者花21場才達標的紐卡素名宿丹巴巴亞。

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