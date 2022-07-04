游泳世青賽｜麥世霆100蛙決賽僅差0.12秒無緣獎牌　明轉戰200蛙續爭佳績 (16:05)

港隊16歲「蛙王」麥世霆今早（1日）在秘魯首都利馬舉行的游泳世青賽出戰男子100米蛙泳決賽，結果他游出1分02.92秒，以0.12秒之差得「梗頸四」，無緣成為自2013年何詩蓓後，港隊首名世青獎牌得主。他本港時間周五晚（2日）將轉戰200米蛙泳初賽，繼續衝擊獎牌。
麥世霆前日在初賽曾做出1分02.46秒，打破香港15至17歲分齡紀錄；昨則以準決賽第3快的成績勇闖決賽。他此戰完成首50米後位列第5，並在意大利隊的沙巴坦尼（Alex Sabattani）及墨西哥隊的雷耶斯（Zaragoza Reyes）後勁不繼下，一度有望躋身前三，惟最終被波蘭隊的烏班斯基（Filip Urbanski）後來居上，以0.12秒飲恨得第4，與獎牌擦身而過。奧地利隊的馬丹路域（Luka Mladenovic）以1分01.30秒奪金，塞爾維亞隊泳手斯雲路域（Uros Zivanovic）則以0.34秒之差掛銀。
15歲女將莫思騏今早則連游3個項目，其中在女子200米蝶泳決賽游出2分15.26秒第5名觸池；她此前出戰800米自由泳初賽，以9分25.48秒完成，總成績排名第17。她另伙隊友張心悅、何承燁、衛恒恩在男女子4×100米混合泳接力游出4分09.67秒，初賽排名第12，未能晉級決賽。
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