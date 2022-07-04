游泳世青賽｜麥世霆100蛙決賽僅差0.12秒無緣獎牌　明轉戰200蛙續爭佳績 (16:05)

麥世霆前日在初賽曾做出1分02.46秒，打破香港15至17歲分齡紀錄；昨則以準決賽第3快的成績勇闖決賽。他此戰完成首50米後位列第5，並在意大利隊的沙巴坦尼（Alex Sabattani）及墨西哥隊的雷耶斯（Zaragoza Reyes）後勁不繼下，一度有望躋身前三，惟最終被波蘭隊的烏班斯基（Filip Urbanski）後來居上，以0.12秒飲恨得第4，與獎牌擦身而過。奧地利隊的馬丹路域（Luka Mladenovic）以1分01.30秒奪金，塞爾維亞隊泳手斯雲路域（Uros Zivanovic）則以0.34秒之差掛銀。

15歲女將莫思騏今早則連游3個項目，其中在女子200米蝶泳決賽游出2分15.26秒第5名觸池；她此前出戰800米自由泳初賽，以9分25.48秒完成，總成績排名第17。她另伙隊友張心悅、何承燁、衛恒恩在男女子4×100米混合泳接力游出4分09.67秒，初賽排名第12，未能晉級決賽。

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