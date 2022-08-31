體壇奧斯卡｜連續9屆當選傑出運動員　李慧詩冀體院珍惜無名英雄 (23:40)

去年東京奧運贏得女子爭先賽銅牌的李慧詩，直言傑運改制分設男、女傑出運動員獎項是好事，因為每個項目不只一名運動員有好表現。她續指，這個獎項似是回顧，「我感覺奧運像過了很久，而我想放眼將來，不要太在意這個殊榮」。

李慧詩上台致謝辭時，特別感激背後的團隊，並指體院物理治療及科學部多名員工在東京奧運過後離職，她盼體院更重視人材，「雖然我們沒有最佳員工獎，但人材也很重要。今次為體院員工爭取福利，往後有人實行才算有意義。若我講完，大家只當作IG限時動態，24小時後忘了也沒用」。

這名35歲「女車神」直言以前聽到好多恭喜說話，但現在很多人問及她幾時退役，她表示：「我想告訴大家，我暫時未打算退役。我很享受單車，我會繼續比賽，享受運動人生。」

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