體壇奧斯卡｜杜凱琹連奪兩獎首膺「十傑」 攜李皓晴蘇慧音獲最佳組合 (23:04)

杜凱琹首奪傑出運動員獎項後坦言，曾在台下想過會否有朝一日都能上台獲獎，結果今天在沒預期下一償所願，「香港有很多傑出的運動員，真的沒預期自己會獲得個人獎項，這將推動我更加努力，希望有耀眼成績配上這獎項」。她在台上亦點名感謝教練張瑞，「感謝團隊和家人，沒有他們沒有今天的我。希望奧運後能夠令更多人喜歡運動，自己要爭取更多好成績，令更多青少年享受運動的樂趣」。這名港乒「一姐」提及運動員在疫情下已很幸福，「很多人連返工機會都無，體院很多隊醫、心理醫生連家人都見不到，我們很幸福還可打比賽，所以好珍惜每次訓練和比賽的機會」。

杜凱琹除了個人獎項，她與蘇慧音及李皓晴藉去年東京奧運歷史性摘女團銅牌，首奪「最佳運動組合」獎項，蘇慧音稱獎項讓她體會團隊凝聚力的重要性，「原來團隊可做到的比個人多很多，很開心我們3人可一同獲獎，但其實背後有更大團隊，包括教練、物理治療師、營養師、體能教練等，這都是團隊」。「大師姐」李皓晴稱，她們將會專心應付9月的世界賽，再逐步放眼明年亞運。

繼2017年後再獲傑出男運動員的黃鎮廷稱，高興再次當選，感謝政府及體院在疫下提供安全訓練環境，他提及女隊奧運獎牌證明乒總培訓工作愈來愈好，他亦會繼續努力，盼下屆能踏上奧運頒獎台。

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