體壇奧斯卡｜空手道兄妹同膺傑運殊榮　劉知名感激胞妹教路應對逆境 (22:14)

劉慕裳去年在東京奧運女子個人形為港隊帶來一面銅牌，惟她正於阿塞拜疆備戰空手道超聯（K1）巴庫站，今未能親自領獎，改以錄像發表得獎感受。劉知名指出，在當他仍在把胞妹感言片段傳送給母親時，大會突然宣布他得獎，「當刻呆住了，然後上台回想起去年出戰全運，以及經歷過的傷患，便一時感觸」。

33歲的他笑說，對上一次出席傑運頒獎禮，是競逐最具潛質運動員獎項，「28歲嘅時候嚟選潛質！」。去年在陜西全運男子個人形掛銅的他，憶起去年從港隊遴選至返內地隔離，到最終奪牌，如今再獲傑運獎項嘉許，「當時已很高興，何况今日獲得此獎項，真的是錦上添花」。

此外，劉知名特別感謝胞妹教懂他如何應對逆境，成為更好的運動員：「她跟我說，想想這件事發生在（張）家朗身上，他會如何處理。我頓時恍然大悟，要成為世界級選手，就要有世界級的處理」。他透露下月將出戰A級賽土耳其站，冀爭取更高世界排名，與劉慕裳攜手出戰K1。

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