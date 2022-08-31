體壇奧斯卡｜何詩蓓冀續為港人帶來光榮　張家朗感激努力獲肯定 (21:01)

張家朗過去在舊制下兩度當選「八傑」，今首獲「星中之星」殊榮。他指出該獎項有如去年東奧奪金後的一份成績表。他透露東奧前曾經歷低潮，冀以自身經歷鼓勵大眾永不言棄，「在東奧及今年世界賽，想帶出的是未到最後一刻都不要覺得自己會輸，作為運動員的我一直把這道理放在心中」。

談及未來目標，張家朗放眼延至明年舉行的杭州亞運，以及兩年後的巴黎奧運，惟強調不會刻意去想衛冕奧運金牌，「始終要一步一步來，先爭取入場券」。他更透露明日邁向人生新里程，在浸會大學修讀體育及康樂管理，直言事隔多年重返校園心情緊張，「比賽反而冇咁緊張，始終很久沒上過課，在一個未知的新環境在所難免」。

第三度當選傑出運動員的何詩蓓，得獎後形容「星中之星」的獎項得來不易，「香港長久以來，有很多很出色的女運動員，獲得這獎項是非常光榮的。我知道自己非常幸運和幸福，幸運在可以每天於泳池做自己喜歡的事，幸福在背後有很多支持我的人」。

她又說，東奧奪牌後讓她感動的並非獎牌本身，而是別人拍下為她打氣的片段，「從來沒想過運動能讓人們團結起來，想不到自己有這麼大的影響力，希望日後續以成績和行動，成為大家的榜樣，營造更多凝聚社會的時刻，為港人帶來更多的光榮」。

相關報道：體壇奧斯卡︱張家朗何詩蓓首奪傑運星中之星

相關報道：圖輯︱港將出席傑運頒獎禮行紅地毯