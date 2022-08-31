體壇奧斯卡︱張家朗何詩蓓首奪傑運星中之星 (20:07)

今屆傑運一改過往選出「八傑」的慣例，改為頒發男、女子各5名傑出運動員獎項。經過公眾投票後，張家朗及何詩蓓分別在各自組別取得領先，最終大熱當選星中之星香港傑出男／女運動員，兩人均為首次當選「星中之星」。

除張家朗外，獲得傑出男運動員獎項還包括去年東京殘奧勇奪羽毛球男單SH6組單打銀牌的朱文佳；乒乓港將黃鎮廷相隔兩屆再獲獎，港隊「跳馬王子」石偉雄則連續三屆當選。空手道兄妹劉知名及劉慕裳齊齊「稱傑」，乃歷屆首對兄妹同膺傑出運動員殊榮。

此外，「牛下女車神」李慧詩雖無緣星中之星三連霸，但仍成為5名傑出女運動員之一，連續9屆當選傑出運動員。過去兩屆成為「八傑」的「微笑劍后」江旻憓，亦再次當選。去年東奧獲得乒乓女團銅牌的杜凱琹，則首次獲得傑出運動員獎項，並與隊友蘇慧音及李皓晴，當選最佳運動組合；該獎項得獎者還包括羽毛球「左手配」鄧俊文、謝影雪，以及東京殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀的梁育榮、劉慧茵、黃君恒。

2021香港傑出運動員選舉得獎結果：

星中之星傑出男運動員：張家朗

星中之星傑出女運動員：何詩蓓

傑出男運動員：張家朗（劍擊）、朱文佳（殘疾羽毛球）、劉知名（空手道）、黃鎮廷（乒乓球）、石偉雄（體操）

傑出女運動員：何詩蓓（游泳）、江旻憓（劍擊）、劉慕裳（空手道）、杜凱琹（乒乓球）、李慧詩（單車）

最佳運動隊伍：香港男子七人欖球代表隊

最佳運動組合：

香港羽毛球代表隊 混雙組合（鄧俊文、謝影雪）

硬地滾球BC4雙打隊伍（梁育榮、劉慧茵、黃君恒）

香港女子乒乓球代表隊（杜凱琹、蘇慧音、李皓晴）

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