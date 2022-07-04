美網︱拉度簡露一輪遊無緣衛冕　自信捲土重來　雷芭堅娜偕大坂直美出局（附精華） (18:43)

美國網球公開賽 次圈賽事 now612/670/671台 今晚23：00直播

19歲的英籍新星拉度簡露去屆平地一聲雷於美網揚威，但接着傷患增多導致狀態不穩，不時在比賽初階段出局，她今屆美網雖被列為11號種子，卻最終以兩盤3：6負法籍非種子球手歌妮。拉度簡露賽後明白其世界排名將或跌至70以外，但仍保持樂觀心態，有信心能夠捲土重來。

淪為非種子球手的24歲日籍好手大坂直美則以6：7（5：7）、3：6負19號種子美籍的歌蓮絲。2018和20年冠軍的大坂賽後稱，輸在背傷嚴重，「我甚至賽前兩天才能練習發球。所以即使我今次表現欠佳，但仍為這賽果高興」。至於2000及01年美網冠軍的42歲老將維納絲威廉絲，以盤數0：2受挫比利時籍的雲尤維克。「大威」賽後並沒談及掛拍問題，僅稱「現在我將聚焦雙打比賽」。她將與40歲胞妹「細威」莎蓮娜威廉絲合作女雙比賽。

此外，溫網盟主雷芭堅娜意外地以兩盤4：6不敵寶莉爾，而16號種子奧斯達賓高以盤數1：2負中國的19歲新星鄭欽文。另外，「一姐」施維雅達大勝對手晉級，將碰2017年冠軍史堤芬絲。男單方面，次號種子拿度克服懷孕太太因急症入院的傷痛，以盤數3：1反勝，3號種子卡路士艾卡拉斯則在領前兩盤下，因對手退賽而晉級。

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